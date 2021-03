Mercato NBA, Los Angeles Clippers interessati a Lonzo Ball

Secondo le indiscrezioni raccolte da Marc Stein, giornalista NBA del New York Times, i Los Angeles Clippers sarebbero interessati all’acquisizione di Lonzo Ball, così da poter incrementare la visione di gioco del proprio reparto esterni.

I Clippers, non avendo a disposizione un diritto di scelta appetibile, progetterebbero di imbastire una trade a tre squadre

Sul fronte opposto, i New Orleans Pelicans stanno seriamente contemplando l’idea di privarsi di Ball prima della Trade Deadline (25 marzo), anche per concedere più occasioni alle giovani guardie del proprio roster, Nickeil Alexander-Walker e Kira Lewis. In aggiunta, il nativo di Chino Hills diverrà restricted free agent la prossima estate e il rischio di perderlo a zero tra qualche mese non alletta la franchigia, ancorché non intenzionata a proporre un rinnovo faraonico al ragazzo.

Nonostante la produzione offensiva individuale non sia il cavallo di battaglia del figlio di LaVar, l’ex giocatore di UCLA può vantare cifre piuttosto solide in questa stagione: 14.2 punti, 4.2 rimbalzi e 5.6 assist di media a partita.

