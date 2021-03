NBA, Carmelo Anthony raggiunge un nuovo milestone

Ogni settimana che passa, Carmelo Anthony sembra far registrare un nuovo milestone. Dopo essere stati testimoni della sua recente scalata tra i migliori marcatori NBA – assicurato l’undicesimo posto qualche giorno fa – il giocatore dei Portland Trail Blazers, nella partita contro i Dallas Mavericks di stanotte, ha raggiunto i 27.000 punti segnati.

Carmelo Anthony becomes the 11th player in NBA history to reach 27,000 career points! pic.twitter.com/bXBupFsn9Q

— NBA (@NBA) March 20, 2021