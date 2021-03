NBA, Andrew Wiggins commenta i suoi 40 punti con Golden State

Nonostante parecchie assenze, tra cui quelle di Eric Paschall, James Wiseman, e la più illustre in assoluto, ossia quella di Stephen Curry, i Golden State Warriors hanno vinto nella notte una partita che poteva essere complicata contro i Memphis Grizzlies.

Gli uomini di Steve Kerr hanno messo in campo una prova collettiva di alto livello, un buon esempio di cosa dovrebbero essere i Dubs da qui alla fine della stagione. Gli Warriors hanno condotto per quasi tutta la durata del match, avvantaggiati da un grande primo tempo.

Coach Kerr nel post-gara si è detto felice soprattutto dalla prova di Andrew Wiggins, il quale ha segnato la performance migliore da quando indossa la canotta di Golden State con 40 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 4 rubate:

“I ragazzi sono stati fantastici, hanno messo in campo un’intensità unica. Hanno capito subito qual era la chiave per vincere questa partita, lottare a rimbalzo, non perdere nessun pallone. Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, mandando un messaggio agli avversari.”

“Andrew ha giocato davvero bene. Senza Steph è stato tra i nostri principali portatori di palla, giocando parecchio in pick & roll e approfittando di tutte le opportunità che gli sono capitate.”