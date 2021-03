Portland vola e Terry Stotts stacca le 500 vittorie in NBA

Non che ci fosse bisogno dell’ennesima vittoria portata a casa per decretare Terry Stotts come uno dei coach più interessanti della NBA moderna. Il capo allenatore dei Portland Trail Blazers – con un passato in Italia negli anni ’80 con la maglia di Cantù – si trova sulla panchina della squadra in pianta stabile dal lontano 2012. Con la vittoria di ieri notte contro i Dallas Mavericks, Stotts ha raggiunto le 500 vittorie NBA in carriera, diventando il 35esimo allenatore nella storia della lega a raggiungere questo discreto bottino. Il classe 1957 ha quindi festeggiato insieme alla squadra il traguardo raggiunto.

🚨 wholesome content 🚨 pic.twitter.com/fEoAy8FvKJ — Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 20, 2021

Queste le parole di Stotts, il quale – lo ricordiamo – ha allenato anche Atlanta Hawks (2002-2004) e Milwaukee Bucks (2005-2007) raggiungendo un record combinato di 115-168:

“È piuttosto speciale. Dopo i miei primi due anni ad Atlanta, non pensavo che sarei arrivato a 100. Sono in questa lega da molto tempo e sono molto fortunato ad essere ancora qui, soprattutto a Portland … ovviamente è tutto piuttosto speciale per me. “

La sua avventura con la compagine dell’Oregon è cominciata ormai 9 stagioni fa, in cui ha raccolto 385 vittorie grazie alla presenza di giocatori di caratura importante come LaMarcus Aldridge, CJ McCollum e Damian Lillard:

“Come allenatore sai sempre che il tuo successo si basa sui tuoi giocatori. È un campionato di giocatori ed i giocatori determinano il tuo successo o fallimento. Quindi sono stato fortunato, soprattutto qui a Portland, ad avere giocatori davvero bravi e, specialmente, buoni compagni di squadra che credono nel fare le cose nel modo giusto e giocare nel modo giusto”.

Le 385 vittorie di Stotts con Portland seguono solo il leggendario Jack Ramsay (453) per il maggior numero di W conquistate nella storia della franchigia. Terry è peraltro l’ottavo allenatore con più vittorie nella lega tra quelli attualmente attivi in NBA. Davanti a lui c’è, ad esempio, Rick Carlisle, battuto proprio nella notte.

Stotts è stato nello staff di Carlisle in quel di Dallas dal 2008 al 2012, periodo in cui i texani hanno raggiunto il titolo NBA con la vittoria del 2011:

“Stare con George Karl per 10 anni e imparare con lui è stata una parte importante della mia carriera. Poi, essere a Dallas, vincere un campionato e stare con Rick (Carlisle) mi ha permesso di vedere un modo diverso di fare le cose. Quindi, una volta arrivato qui, ho cercato di capire le cose a modo mio e di sentirmi a mio agio nell’allenare come volevo. È andata bene.”

In attesa di capire dove potranno arrivare i Blazers di quest’anno.

Leggi Anche

NBA, Davis Bertans si fa male: out 2 settimane

NBA, Klay Thompson si allena segnando triple da fermo

NBA, Carmelo Anthony raggiunge un nuovo milestone