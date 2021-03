NBA, LeBron James impressionato da LaMelo Ball

LaMelo Ball ha avuto la scorsa notte l’occasione di giocare la sua prima partita contro una leggenda del basket come LeBron James. Anche se i suoi Hornets sono usciti sconfitti dal match (105-116), il rookie ha messo ancora una volta in mostra le sue qualità, con 26 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, che hanno tenuto a galla Charlotte per buona parte dell’incontro.

Dopo alcune dichiarazioni che avevano fatto un po’ discutere nel prepartita, sembra che tra James e Ball non ci siano problemi; nell’intervista dopo la gara, LeBron ha riconosciuto infatti il talento del giovane playmaker di Charlotte:

“Penso che sia molto forte per la sua età. La sua velocità, la capacità di segnare da ogni zona – nel pitturato, con i floater, le triple – ha già tre modi per segnare e potrà solo migliorare in futuro. Ogni partita è una possibilità di imparare per lui. Continuerà a migliorare con il proseguire della stagione e della sua carriera. Lui e Lonzo sono due giocatori con uno stile molto particolare nella lega e lo dimostrano ogni notte.”

Anche il coach degli Hornets, James Borrego, ha parlato della prestazione del rookie:

“LaMelo era elettrizzato di giocare stasera, era evidente. C’era dell’energia tra le due squadre, anche se i fan non erano presenti. All’inizio era un po’ nervoso, poi è entrato in partita e ha iniziato a rilassarsi, ma si poteva notare la sua emozione nelle prime fasi.” “Voleva giocare bene e dimostrare a tutti di essere degno di essere nella lega. Credo sia stato fantastico a partita inoltrata, ha combattuto. Ci ha davvero aiutati.”

Dopo anni di insoddisfazioni e scelte sbagliate, sembra che a Charlotte possa nascere qualcosa di davvero interessante, con LaMelo Ball leader assoluto della squadra e futura superstar.

