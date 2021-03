Nella notte tra giovedì e venerdì i Charlotte Hornets affronteranno i Lakers: sarà la prima volta di LaMelo Ball contro LeBron James ma, a detta del rookie degli Hornets, non è tanto felice di affrontare il numero 23 gialloviola.

In una videoconferenza ai giornalisti, LaMelo Ball dice di non essere entusiasta di giocare contro LeBron perché, in realtà, il suo idolo è un altro: suo padre LaVar. Queste le sue parole riportate da Dave McMenamin per ESPN:

“Entusiasta? Non proprio, sono cresciuto in modo un po’ diverso, non con quel tipo di basket. Ovviamente sarà bello, ma niente di speciale: per me l’importante è giocare ogni partita per vincere, l’unica cosa che conta è cercare di vincere. È un insegnamento di mio padre: lui è il mio idolo, lui è il mio modello da seguire”

Il suo debutto allo Staples Center avverrà senza la sua famiglia presente nell’arena. In California dall’inizio di questo mese si può assistere, in numero ridotto, agli eventi sportivi solo in luoghi aperti. Una notizia che non colpisce più di tanto il giovane Ball:

“Sicuramente mi sarebbe piaciuto giocare di fronte alla mia famiglia. Sono sempre venuti a vedere le mie partite, mi hanno visto crescere: sarebbe come fare un tuffo nel passato. Ma ci sarà un’altra occasione: conosco la mia famiglia, sarà bello anche guardarmi in tv. Ci è sempre piaciuto guardare le partite comodamente da casa piuttosto che dal vivo”

LaMelo Ball si appresta ad affrontare LeBron James con una media di 15.7 punti, 6.0 rimbalzi e 6.4 assist in 38 partite giocate: vedremo come risponderà sul campo LeBron James.

