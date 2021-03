Mercato NBA, i Toronto Raptors non cederanno Kyle Lowry

Dopo alcune settimane di rumors sul futuro di Kyle Lowry, sembra che i Toronto Raptors abbiano preso una decisione sul destino del loro playmaker. Come riportato da Josh Lewenberg di TSN, infatti, Toronto ha informato tutte le squadre che avevano sondato la possibilità di trade per il giocatore che il 34enne trascorrerà il resto della stagione in quella che ormai è diventata la sua seconda casa.

Lowry, all’ultimo anno di contratto, sta registrando una media di 17.8 punti, 5.6 rimbalzi e 7.5 assist. Il giocatore, al nono anno con Toronto, è il leader di franchigia per tiri da 3 realizzati (1478), assist (4186), palle rubate (866) e triple doppie (16), oltre che il secondo miglior marcatore di sempre della squadra.

Purtroppo per Lowry, i Toronto Raptors sono lontani dall’essere una contender. Con un record di 17-23 e una striscia di 6 sconfitte consecutive, infatti, la squadra canadese dovrà lottare per uno degli ultimi posti Playoff ad Est.

In ogni caso, i tifosi di Toronto possono restare tranquilli: anche in caso di trade (a questo punto improbabile), Lowry ha dichiarato di voler concludere la sua carriera ai Raptors, anche con un “one-day contract”.

