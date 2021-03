NBA, Kyle Kuzma su LeBron: “Dovrebbe avere almeno 8 MVP”

LeBron James è uno dei più grandi atleti della storia del basket (e non solo), nonché uno dei giocatori più longevi. A 36 anni, James è ormai alla diciottesima (!) stagione nella lega, alla caccia del quinto titolo NBA. Dal punto di vista dei premi individuali, il #23 dei Lakers ha collezionato 4 MVP e continua ad essere tra i favoriti per il premio in quasi ogni stagione disputata.

Anche i compagni di LeBron sembrano pensarla in questo modo, soprattutto in seguito all’ultima nottata. Dopo la prestazione superlativa da 37 punti, 8 rimbalzi e 6 assist dell’ala piccola, infatti, diversi membri dei gialloviola hanno voluto sottolineare l’impatto decisivo di James, che a volte viene dato quasi per “scontato”.

ESPN ha riportato ad esempio le parole di Kyle Kuzma, convinto che LeBron sia degno di molto più di 5 MVP:

“L’MVP nell’NBA è un premio molto politico. Bron dovrebbe avere almeno otto, nove, dieci MVP. Tutti lo sanno.”



Lo stesso James ha risposto all’affermazione del compagno di squadra, confermando il suo punto di vista:

“Credo che dovrei averne più di quattro [MVP]. Ma… non sto a pensarci o a piangerci sopra, cerco solo di arrivare ad ogni stagione giocando da MVP per essere incluso tra i giocatori discussi per vincerlo. Scommetto che molti dei più grandi giocatori di sempre pensano di meritare più MVP.” “È qualcosa di importante. Sicuramente conta qualcosa per me, non dirò il contrario. Per me, essere stato capace di vincerlo più volte nella mia carriera è sempre stato qualcosa di speciale… Essere in corsa, poter sentire il mio nome in mezzo a quello di alcuni dei migliori giocatori della lega anche quest’anno, significherebbe molto per me.”

Successivamente è stato il turno di coach Vogel, critico nei confronti della giuria votante:

“È colpa di chi vota se ogni anno il vincitore dell’MVP non è il miglior giocatore. Capite cosa intendo? È il modo più semplice di spiegarlo. Ci sono stati altri giocatori meritevoli, ma lui [LeBron James] è stato il miglior giocatore della lega da quando ne ho memoria, forse dal suo secondo o terzo anno. È semplicemente una cosa ingiusta. Dovrebbe vincere [l’MVP] quest’anno. Sta giocando [bene] ogni notte e nessuno lo merita quanto lui.”

Anche se i giocatori e lo staff dei Lakers non sono del tutto imparziali, appare difficile non includere LeBron tra i candidati all’MVP di questa stagione.

