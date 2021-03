Dopo cinque sconfitte consecutive, Washington ritrova la vittoria grazie anche ai 43 punti messi a segno da Bradley Beal: spezzata così la maledizione che affliggeva la squadra capitolina. La vittoria di questa notte contro Utah è merito anche di Russell Westbrook, autore di 35 punti, 15 rimbalzi e 13 assist.

Una serie di cinque sconfitte consecutive iniziava a pesare sulle spalle degli Wizards. Trascinata da Beal e Westbrook, la franchigia della capitale può tirare un sospiro di sollievo, come dice Bradley Beal nel post partita:

"We left last night where it was and we came back with a different mindset that we were gonna guard and we did it for 48 minutes"@RealDealBeal23 on the big #WizJazz bounce back win 💪 pic.twitter.com/eePEuh96Gz

— NBCSports Washington (@NBCSWashington) March 19, 2021