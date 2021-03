Nel turno NBA della notte tra mercoledì e giovedì c’è stato il record di triple doppie nella storia NBA: ben 6, il massimo registrato in un solo giorno. Tra queste ci sono anche quelle di Russell Westbrook e Nikola Jokic che, a loro modo, sono entrati nella storia della lega.

There were 6 triple-doubles Wednesday night, the most on a single day in NBA history.

It was also the 11th time Nikola Jokic and Russell Westbrook have each recorded a triple-double on the same day, the 2nd-most by a pair of players all-time, behind LeBron James and Westbrook. pic.twitter.com/DCqOd2AkC5

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 18, 2021