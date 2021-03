NBA, Dennis Schroder: “Stiamo migliorando in difesa”

Prima dell’All-Star Game, i Los Angeles Lakers non stavano certamente passando un buon momento di forma. Infatti erano reduci da due sconfitte consecutive e dall’infortunio di Anthony Davis. Ora la franchigia californiana sembra aver cambiato marcia, specialmente nelle ultime 3 partite.

Uno dei protagonisti di questa striscia di vittorie è Dennis Schroder. Il tedesco, intervistato da Lakers Nation, ha affermato che la squadra è scesa in campo con una mentalità difensiva totalmente differente rispetto a quanto visto in precedenza. Il play ha voluto elogiare anche il proprio compagno di squadra Montrezl Harrell, uno dei giocatori che sta beneficiando maggiormente dell’assenza di Davis:

“Trezl sta facendo un ottimo lavoro nella difesa del pitturato. Lo cerchiamo spesso e LeBron riesce sempre a servirlo con continuità. Per vincere il maggior numero di partite possibile dobbiamo continuare ad essere aggressivi sia in attacco che in difesa.”