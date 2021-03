NBA, Rudy Gobert striglia Utah: “Dobbiamo svegliarci!”

La scorsa notte, gli Utah Jazz hanno subito una pesante sconfitta contro i Washington Wizards. Una brutta caduta per i Jazz, che da prima assoluta a Ovest, hanno gettato la spugna contro una delle peggiori squadre in NBA quest’anno per record, perdendo con il risultato finale di 131-122.

Dopo aver iniziato la stagione con un record di 24-5, i Jazz hanno vinto 20 partite in 21 gare; un trend che li ha proiettati alla vetta della Western Conference. Questo fino alle ultime sei partite, in cui i giocatori di Utah hanno raccolto solo 2 vittorie sulle 6 disponibili. Le parole di Rudy Gobert a riguardo:

“Dobbiamo fermarci un attimo, e capire che non abbiamo ancora ottenuto un ca***. Siamo arrabbiati quando le persone ridono di noi, e non ci mostrano rispetto. Sta a noi fare in modo di essere rispettati.”

Il francese – abbastanza infastidito – ha spiegato come ai suoi manchi il blasone dei campioni e l’aura di fama che circonda squadre come i Lakers e i Celtics.

“Non siamo i campioni. Non siamo una squadra che può rilassarsi e accendere i motori solo durante i Playoff. Dobbiamo rimanere affamati.”

I Jazz hanno comunque centrato i Playoff nelle ultime quattro apparizioni, ma in queste stagioni sono riusciti ad avanzare alle semifinali di Conference una sola volta. Nelle altre, non hanno mai superato il primo turno.

