NBA, gli Atlanta Hawks vaccinano ben 14 giocatori

Dopo la vittoria contro gli Oklahoma City Thunder, ben 14 giocatori degli Atlanta Hawks hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il COVID-19. La franchigia ha rilasciato un comunicato nel quale viene spiegato come abbia potuto vaccinare ben 36 individui facenti parte dell’organizzazione, tra cui 14 giocatori e vari membri dello staff.

Tre giocatori, invece, non hanno potuto ricevere il vaccino perché non in possesso dei criteri necessari per mandare avanti la pratica.

“Aumentare gli accessi a un programma fatto di cure e salute, così da poter giocare in completa sicurezza e portare la squadra in visita alla comunità di Atlanta, sarà una priorità per la nostra organizzazione.” “Con l’aumentare delle dosi di vaccino disponibili, intendiamo utilizzare tutte le nostre piattaforme per influenzare e incoraggiare i cittadini riguardo l’importanza del ricevere un vaccino contro il COVID-19. Il nostro messaggio va soprattutto ai giovani adulti e alle comunità di colore.”

Gli Atlanta Hawks e i New Orleans Pelicans sono finora, le due uniche squadre ad aver confermato la presenza in squadra di giocatori e membri dello staff che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Dallas, invece, sta aspettando l’approvazione da parte della lega.

