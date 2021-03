Mercato NBA, Kelly Olynyk possibile partente in casa Miami Heat

Tra i giocatori che potrebbero salutare i compagni di spogliatoio nei Miami Heat è comparso anche Kelly Olynyk. Il lungo, in Florida dal 2017, è stato infatti inserito dalla sua franchigia in varie discussioni su possibili trade. A facilitare possibile trattative ci sarà sicuramente il contratto, da 13 milioni di dollari ma in scadenza alla fine di questa stagione. Ma non solo. Olynyk infatti durante le sue tre annate in canotta Miami Heat ha dimostrato di essere un lungo polifunzionale, in grado di tirare in maniera discreta anche da oltre arco, oltre a lottare sotto canestro.

Quest’anno, nonostante un inizio di campionato estremamente complicato per la squadra, il giocatore ha visto aumentare il proprio impiego, anche per i numerosi infortuni che hanno falcidiato la compagine di Spoelstra. Il nativo di Toronto ha risposto all’aumento di minutaggio migliorando le statistiche personali. Fino ad oggi Olynyk ha messo a referto oltre 10 punti, 6 rimbalzi e 2 assist di media.

Da capire quali franchigie potrebbero essere interessate all’ex Celtics. Il giocatore potrebbe far comodo specialmente a coloro bisognose di aggiungere centimetri nel roster, ma dovranno essere disposte a proporre una trade in grado di equilibrare il contratto di Olynyk.

Pare intanto che gli Heat abbiano già individuato il rinforzo da prendere dopo la chiusura del mercato: si tratterebbe di LaMarcus Aldridge. Il lungo di San Antonio infatti molto probabilmente raggiungerà un accordo di buyout dai texani e, secondo quanto riportano i media americani, sarebbe poi accolto in Florida per dare esperienza alla squadra di coach Spoelstra.

