HBO produrrà una serie sui Los Angeles Lakers degli anni ’80

Dopo l’uscita di “The Last Dance” e il suo notevole successo, l’iniziativa di produrre docuserie inerenti al mondo sportivo si è affermata sempre di più, arrivando a coinvolgere anche attori di un certo rilievo.

L’ultima novità è stata riportata direttamente da HBO, azienda produttrice di serie tv, la quale ha annunciato che produrrà una serie televisiva sui Los Angeles Lakers degli anni ’80.

La serie affronterà i più vari temi legati alla franchigia negli anni ’80, focalizzandosi maggiormente sulle vite professionali e personali degli atleti e dei membri della dirigenza in un’epoca in cui i Lakers stavano letteralmente scrivendo la storia della NBA.

Di fatto, la dinastia guidata da coach Pat Riley dal 1981 al 1990 ha vinto ben 4 titoli, anni in cui i Lakers possono dire di avere avuto una delle squadre migliori di tutti i tempi. ed è stato proprio grazie al grande lavoro svolto dall’allenatore se la franchigia è riuscita più volte a vincere.

Oltre a ridefinire la strategia offensiva all’interno della pallacanestro, Riley ha saputo essere contemporaneamente anche un’icona di stile ed eleganza che ha influenzato la cultura del suo tempo.

Per quanto riguarda il cast, tra i nomi più conosciuti vi è Adrien Brody (Luca Changretta nella serie “Peaky Blinders” o protagonista nel film “il Pianista”) che prenderà il ruolo di coach Riley. L’attore si aggiunge così ad un cast di tutto rispetto composto da John C. Reilly (Jerry Buss), Jason Clarke (Jerry West), Quincy Isah (Magic Johnson) e Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar). Inoltre, la regia sarà affidata ad Adam McKay (Vice, La grande scommessa) e si ispirerà al romanzo di Jeff Pearlman, Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s.

Per quanto riguarda il titolo e le date legate alle riprese e alla pubblicazione, HBO non ha ancora fornito informazioni. Con ogni probabilità le tempistiche non saranno di certo brevi viste le limitazioni causate dall’emergenza globale.

Nel frattempo è attesa l’uscita di Space Jam 2 con LeBron James protagonista, fissata per il 16 luglio 2021 nelle sale cinematografiche. Attese novità anche sulla serie annunciata mesi fa da Dwane Wade.

