Questa notte i Los Angeles Lakers hanno vinto contro i Timberwolves: ancora una volta, è LeBron James il traghettatore dei gialloviola vista la sua seconda tripla doppia consecutiva, la 99esima in carriera.

Terza vittoria di fila per i Lakers, con LeBron felice dell’andamento della squadra nonostante le importanti assenze, in particolare quella di Anthony Davis. Parlando della sua prestazione e della tripla doppia, James non si entusiasma più di tanto:

“Faccio solamente il mio lavoro, che consiste nell’aiutare la squadra a vincere. Cerco sempre di dare la palla al momento giusto, di segnare e di leggere al meglio le situazioni di gioco: oggi ci sono riuscito, soprattutto nell’ultimo quarto. Ma il merito è anche dei miei compagni: senza Montrezl, Kyle e gli altri non avrei fatto una prestazione del genere”

"Just trying to put the ball on time, on target, make the right reads and I was able to do that specially in the fourth." @KingJames talks post-game after going for his second consecutive triple-double. pic.twitter.com/9fRT7yUbAN — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 17, 2021

Una vittoria quella dei Lakers che porta la firma anche degli uomini subentrati dalla panchina, con Montrezl Harrell su tutti (25 punti per lui). Bene anche Kuzma e Talen Horton-Tucker che, come dice LeBron, per i Lakers è una fortuna averlo preso al momento giusto:

“Siamo onesti: se si rifacesse il Draft dello scorso anno, Talen Horton-Tucker non starebbe al secondo round. Siamo davvero fortunati ad averlo preso in tempo”.

Soddisfatto della vittoria e della prestazione anche coach Frank Vogel che, in merito alla tripla doppia di LeBron James, afferma:

“Quando i ragazzi tirano, lui trova sempre la tripla doppia. Onestamente non penso che abbia giocato in modo diverso da come faceva prima della pausa, secondo me i nostri tiratori siano entrati nel vivo del gioco: dopo la pausa, hanno messo segnato più tiri e, di conseguenza, sono aumentati i suoi assist”

"When guys are making shots, he's going to get triple-doubles." Frank Vogel on @KingJames' performance and the #Lakers offense. pic.twitter.com/ybrmoDjVJ0 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 17, 2021

I Lakers affronteranno i Charlotte Hornets nella notte tra giovedì e venerdì, con LeBron James che vorrà trovare la 100esima tripla doppia della sua carriera.

