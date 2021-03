NBA, Jared Dudley decide di non operarsi: l’obiettivo sono i Playoff

Sembrava che il recente infortunio di Jared Dudley avesse anticipatamente concluso la sua stagione e, chi lo sa, magari anche la carriera. Dopo numerosi accertamenti con lo staff medico dei Los Angeles Lakers, il 35enne ha deciso che non si sottoporrà all’operazione, nella speranza di poter partecipare ai Playoff senza troppe difficoltà.

Secondo quanto riportato da Dave McMenamin, Dudley ha preferito questa scelta poiché l’operazione avrebbe significato tempi di recupero che si aggirano tra i 4 e i 6 mesi. In questo modo il giocatore potrà comunque far parte della squadra, specialmente in spogliatoio e, se dovesse riprendersi, potrà senz’altro mettere piede sul parquet nei minuti meno decisivi per far riposare i compagni.

Jared Dudley says he will not pursue surgery on his torn MCL, as it would keep him out 4-6 months. He says he will continue to rehab around the team. He hopes to be healthy by the playoffs, to provide spot minutes. In the meantime, he will continue to be a locker room presence.

— Dave McMenamin (@mcten) March 17, 2021