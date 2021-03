Damian Lillard continua a sfornare prestazioni mostruose: l’ultima è quella di stanotte dove, contro i New Orleans Pelicans, ha segnato 50 punti. Nonostante ora sia uno degli atleti più famosi, Damian Lillard non dimentica il suo passato.

Al termine della gara vinta contro Zion Williamson & Co., Damian Lillard si concede ai microfoni dei giornalisti dove, rispondendo a Dwyane Wade, ricorda tutte le difficoltà che ha dovuto superare in passato:

“Non sono mai stato un giocatore tanto pubblicizzato, né alle scuole medie, al liceo e neanche al college: dovevo lavorare dietro le quinte per guadagnarmi ciò che volevo, proprio come hai fatto tu. So cosa vuol dire essere uno sconosciuto, non avere le luci addosso e voler essere visto per ottenere una borsa di studio. Non dimentico mai da dove vengo né il mio passato”

"I know what it's like to be unknown and to not have the lights on you and to want to be seen …"

This was incredible from @Dame_Lillard 👏 pic.twitter.com/AXNEZt4A9m

— ESPN (@espn) March 17, 2021