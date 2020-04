Dwyane Wade lancia: “Stiamo realizzando un documentario sul Redeem Team del 2008”

Il boom della serie dedicata a Michael Jordan e i suoi magici Chicago Bulls ha sorpreso tutti e, addirittura, motivato chi ha dei progetti dentro il cassetto.

The Last Dance si concluderà il 17 maggio, ma chi non sarà ancora sazio deve sapere che c’è un altro documentario sul basket in arrivo. Dwyane Wade ha infatti annunciato che sta producendo un documentario sulla squadra di basket degli Stati Uniti del 2008. La nazionale di quell’anno è stata imbattuta e ha vinto la medaglia d’oro olimpica dopo aver vinto il bronzo ai Giochi di Atene del 2004.

Ciò quanto detto dalla stella dei Miami Heat ai microfoni del Platform Basketball Podcast:

“Stiamo realizzando un documentario sul Redeem Team del 2008. È qualcosa su cui abbiamo lavorato nell’ultimo anno o giù di lì, e io sono il produttore esecutivo accompagnato da una buona squadra. Non vedo l’ora perché, personalmente, è stato un grande anno. Nel 2008 ho avuto modo di redimermi perché tutti pensavano che fossi finito. È stato un periodo fantastico, indimenticabile”.

Il roster della nazionale nel 2008 era composto da giocatori di enorme talento quali Wade, LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Carlos Boozer, Chris Bosh, Dwight Howard, Jason Kidd, Chris Paul, Tayshaun Prince, Michael Redd e Deron Williams. Senza dubbio una squadra dominante e imbattibile, composta da giocatori che hanno fatto la storia della pallacanestro.

Se il documentario sarà alla pari di The Last Dance, allora teniamoci forte perché è in arrivo un’altra gran serie sulla palla a spicchi.

