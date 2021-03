NBA, probabile operazione al ginocchio per John Wall

La sfortuna non sembra proprio abbandonare John Wall e i suoi Houston Rockets. Il 30enne è alle prese con dei problemi al ginocchio sinistro, dovuti a una contusione subita in allenamento nel mese di marzo. Secondo Chris Haynes di Yahoo Sports, Wall dovrà farsi controllare il ginocchio chirurgicamente nel prossimo periodo. Sempre secondo Haynes, non rivedremo Wall in campo in tempi brevi. Il giocatore dei Rockets ha saltato le ultime tre partite.

John Wall è sceso in campo 25 volte in questa stagione. Il giocatore è ritornato in azione dopo due stagioni fermo ai box, a causa del brutto infortunio al tendine d’Achille rimediato nel 2018. Una serie di problemi l’aveva fermato per più tempo del previsto. Wall è pronto a vivere una seconda giovinezza in quel di Houston, ma la fortuna sembra avergli nuovamente voltato le spalle. Il play ha anche dovuto fare i conti con i protocolli di salute e sicurezza NBA in questa stagione.

Gli Houston Rockets continuano ad avere l’infermeria piena. Al momento sono indisponibili Eric Gordon, Christian Wood, Danuel House Jr, PJ Tucker, Dante Exum, David Nwaba, Ben McLemore e Rodions Kurucks. L’unica ancora di salvezza rimane Victor Oladipo, ma la squadra è in piena ricostruzione. Attualmente è in corso una striscia negativa di sedici sconfitte consecutive. Inoltre, i Rockets sono penultimi nella Western Conference, con 11 vittorie e 26 sconfitte.

Al momento Kevin Porter Jr, richiamato dalla G League, sta sostiuendo John Wall come point guard titolare. L’ex Washington Wizards sta viaggiando con 21 punti, 3.2 rimbalzi e 6 assist di media a partita.

