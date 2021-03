NBA, Killian Hayes verso il ritorno in campo

A due mesi dall’infortunio all’anca destra, il rookie Killian Hayes vede la luce in fondo al tunnel. I medici hanno infatti deciso che può ritornare ad allenarsi in campo. Il giocatore dei Detroit Pistons verrà rivalutato tra tre settimane. Solo allora si scoprirà se potrà finalmente far ritorno sui parquet NBA. L’ufficio stampa dei Pistons ha riportato la notizia su Twitter.

Nel comunicato si legge:

“Il team medico dei Pistons ha valutato il progresso nella riabilitazione della sublussazione dell’anca destra di Killian Hayes e i risultati hanno evidenziato un miglioramento significativo e un avanzamento nel processo di recupero. Hayes è stato autorizzato a svolgere attività di basket sul campo e inizierà una progressione graduale verso il suo ritorno agli allenamenti con contatto e alle partite. Il processo durerà per altre tre settimane e lo rivaluteremo alla fine di questo periodo.”

Killian Hayes ha giocato solo sette partite in questa stagione. Il giocatore doveva inizialmente sottoporsi a un’operazione chirurgica, ma alla fine i medici hanno optato per un processo riabilitativo. Dwane Casey, coach dei Pistons, ha commentato così la situazione:

“Saremo conservativi con lui, per riportarlo in campo nel modo corretto, senza forzarlo a tornare e far succedere la stessa cosa di nuovo. (Hamidou Diallo) ha un infortunio simile. Vogliamo essere sicuri di stare attenti con loro, perché queste cose, specialmente con il calendario che avanza, non si prestano a una guarigione corretta, insieme a partite, allenamenti e viaggi. Vogliamo essere sicuri di concedergli tutto il tempo possibile.”

I Detroit Pistons hanno selezionato Hayes con la settima scelta assoluta all’ultimo Draft. Il francese, classe 2001, ha finora tenuto 4.6 punti, 1.1 rimbalzi e 3.6 assist di media a partita.

