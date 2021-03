NBA, L2M Report Knicks Nets: confermato il “passi” di Randle

Il Last Two Minute Report relativo a New York Knicks- Brooklyn Nets, della scorsa notte NBA conferma la posizione già esplicitata da Scott Foster al termine dell’incontro. La chiamata di “passi” a Julius Randle nei secondi finali è stata ritenuta corretta anche dopo revisione video.

Ricordiamo che il Last Two Minute Report mette sotto la lente l’operato della terna quando, in qualsiasi momento all’interno degli ultimi due minuti del quarto quarto o dell’overtime, le squadre sono separate da tre o meno punti.

