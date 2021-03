NBA, Infortunio Eric Gordon: la situazione in casa Houston

Nelle scorse ore è arrivata la notizia del nuovo infortunio di Eric Gordon. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, il giocatore degli Houston Rockets ha riportato uno stiramento all’inguine e dovrà rimanere ai box per un periodo che va tra le 4 e le 6 settimane.

Gordon ha subito l’infortunio durante la sconfitta per 125-105 di giovedì scorso nella partita contro i Sacramento Kings. La guardia ha riportato il problema fisico durante il terzo quarto mentre stava difendendo su De’Aaron Fox.

Another Rocket down as Eric Gordon seriously struggles to get off the floor after a non-contact injury. pic.twitter.com/cvECg205F5

— Jackson Gatlin (@JTGatlin) March 12, 2021