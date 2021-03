NBA, anche JaVale McGee al centro dei rumors di mercato

Nel valzer dei lunghi che sta per partire non poteva mancare ed infatti anche JaVale McGee è pronto a danzare ed unirsi ad una sposa, magari qualcuna che gli permetta di fare i Playoff.

Il lungo dei Cleveland Cavaliers infatti pare aver deciso di guardarsi attorno e, data la stagione che si avvia ad essere l’ennesima di transizione in Ohio, vorrebbe accasarsi in qualche franchigia più accreditata per la postseason. A differenza del suo ormai ex compagno Drummond, però, il giocatore non pare intenzionato a rinunciare al contratto. Ed il patto con la franchigia pare essere quello di una partenza solo tramite trade, come conferma Yahoo Sports.

Difficile ipotizzare qualche potrebbe essere la squadra pronta ad accoglierlo. Le due principali contender, ma anche le maggiori interessati ad acquisire un nuovo lungo, Nets e Lakers paiono già con le idee chiare riguardo chi puntare. Se però non dovesse arrivare Drummond, magari a Brooklyn potrebbero farci un pensiero, mentre a Los Angeles sembra già esserci il piano di riserva. Da capire allora, tra le altre “top” chi potrebbe decidere di investire nel 3 volte campione NBA.

Quel che è certo è che un giocatore come McGee potrebbe portare fisicità sotto canestro ma anche esperienza Playoff che a roster meno profondi, come Portland o Boston, potrebbe servire come il pane. Anche se in Massachusetts sembrano aver puntato gli occhi su altri. Senza dimenticare il contratto che – seppure di 4 milioni e 200 mila dollari – va comunque assorbito.

In questa stagione Javal McGee ha viaggiato ad una media di quasi 8 punti e 5 rimbalzi per incontro disputato. Senza però giocare mai in quintetto, con un minutaggio attorno ai 15 minuti.

