NBA, Durant fuori per almeno una o due settimane

Non c’è ancora una data precisa per il ritorno sul parquet di Kevin Durant. Qualche giorno fa i Brooklyn Nets avevano rilasciato una dichiarazione non specificando un giorno preciso per il suo ritorno, specificando un “tempo indefinito” di recupero. Oggi invece Shams Charania, insider NBA per The Athletic, ha rilasciato qualche informazione più precisa, dicendo che ci vorranno ancora almeno una o due settimane per rivedere in campo la stella dei Nets.

La franchigia newyorchese non vuole infatti rischiare una grave ricaduta di KD e sta preferendo un approccio molto cauto a riguardo. I Nets stanno vincendo nonostante la sua assenza, e al momento non avrebbe molto senso forzarlo e rischiare di perderlo per i Playoff. La situazione viene tenuta sotto occhio, e l’head coach Steve Nash ha detto che Durant avrà a breve un altro esame al ginocchio.

Nelle partite in cui è sceso in campo finora KD ha giocato a un livello da MVP, mostrando un recupero dalla rottura del tendine d’Achille francamente impensabile. Durant ha viaggiato a medie di 29 punti, sette rimbalzi e cinque assist abbondanti di media a partita nelle 19 partite giocate. La stella dei Nets ha però dovuto saltare diverse partite – venti per la precisione – tra infortuni, cautela e un’esposizione al COVID-19 costatagli la quarantena, e la sua ultima presenza sul parquet risale allo scorso 13 febbraio.

Ma nonostante l’assenza di KD non sono mancate le soddisfazioni per i Brooklyn Nets. La compagine newyorchese ha un record di 26-13 e occupa il secondo seed nella Eastern Conference. E la notizia dell’arrivo di Blake Griffin non può non portare fiducia nell’ambiente Nets, che spera di poter vincere il primo titolo NBA della propria storia.

Leggi anche:

NBA, James Harden supera Larry Bird nella classifica punti All-Time

Blake Griffin: “Qui a Brooklyn per vincere il titolo NBA”

NBA, Brooklyn annuncia: Kevin Durant out a tempo indeterminato