NBA, la chiamata arbitrale che ha fatto infuriare Julius Randle

Finale concitato per il derby di New York andato in scena nella notte NBA. 5.7 secondi sul cronometro della partita, +3 Nets sul 115-112. Rimessa nelle mani dei Knicks dopo il timeout. Randle riceve palla da Burks, due palleggi e una finta per far saltare il diretto avversario, Kyrie Irving. Scott Foster, arbitro più vicino all’azione, fischia infrazione di passi al #30 bluarancio sulla ricaduta. Risultato palla persa su un possesso cruciale che avrebbe potuto portare i Knicks più vicini a un eventuale supplementare, con una giocata da tre punti. Randle ha contestato animatamente la chiamata arbitrale, segnalando un tocco sul pallone da parte di Irving.

Julius Randle was called for a travel down 3 and under 5 seconds remaining. Nets hold on to beat the Knicks. pic.twitter.com/VssyVvtzOr — ESPN (@espn) March 16, 2021

Foster, dal canto suo, ha spiegato in questi termini il fischio a fine partita:

“È stato rilevato il tocco sul pallone da parte del difensore, ma ciò non ha comportato uno spostamento o una perdita del controllo di palla [da parte di Randle]. Su queste basi, una volta che un giocatore stacca i piedi da terra, non può essere il primo a toccare o a palleggiare in ricaduta a contatto con il parquet.”



I Knicks non avevano più challenge a disposizione avendo utilizzato il proprio ‘bonus’ poco prima. A risultato acquisito, Randle ha preferito non commentare a caldo la decisione:



“Credo sia meglio guardare oltre e non dire ciò che penso in questo momento.”

Si attende il Last Two Minute Report che verrà emesso in giornata dalla NBA.

