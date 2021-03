Mercato NBA, Celtics interessati a John Collins

Si avvicina la trade deadline, prevista per il prossimo 25 marzo, e vanno via via aumentando le voci di mercato. Questa volta il rumor arriva, ancora una volta, dall’insider di The Athletic Shams Charania e riguarda i Boston Celtics. Secondo Shams infatti la dirigenza di Boston sarebbe molto interessata a prendere via trade John Collins.

Il giovane lungo degli Hawks difficilmente rimarrà a lungo con la franchigia della Georgia, a meno che la dirigenza non gli offrirà il massimo salariale che Collins già voleva la scorsa offseason. Ma le valutazioni degli Hawks riguardo l’entità del contratto sono lontane dalle richieste del giocatore. E per questo Atlanta sembra fortemente intenzionata a scambiarlo, volendo in cambio una prima scelta al Draft e/o un giovane di talento per il futuro. È proprio il prezzo del giocatore a spaventare i Celtics, che non sembrano intenzionati a sacrificare asset importanti.

Se Danny Ainge, GM dei Celtics, non dovesse riuscire a trovare un accordo per lo scambio di John Collins, il prossimo nome sulla lista dovrebbe essere quello di Harrison Barnes. L’ala dei Kings sta giocando una grande stagione in quel di Sacramento, forse la migliore in carriera, e i Celtics potrebbero sfruttare la trade exception dal valore di trenta milioni di dollari, arrivata con il sign & trade di Gordon Hayward degli Charlotte Hornets, per aggiungerlo a roster.

Riguardo John Collins, in questi giorni sono tornate in auge le voci riguardo l’interessamento da parte dei Timberwolves. L’ala degli Hawks rappresenta l’obiettivo numero uno di Minnesota insieme ad Aaron Gordon, in uscita dagli Orlando Magic.

In questa prima metà di stagione Collins sta viaggiando a una media di 17.9 punti e 7.7 rimbalzi a partita tirando con il 52.8% dal campo nelle 39 gare in cui è sceso in campo da titolare.

