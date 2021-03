Mercato NBA, i Lakers vanno su Hassan Whiteside se salta Drummond

C’è grande fermento in queste ore all’interno del mercato NBA dopo le ultime notizie riguardo il rientro di Anthony Davis che tarderà ad unirsi nuovamente a LeBron James per almeno un altro mese. I Los Angeles Lakers, senza il suo lungo, stanno faticando più del dovuto e vogliono intervenire prima della trade deadline del 25 marzo per aggiungere un nuovo giocatore in roster. Se nelle ultime ore i media americani riportavano un forte interesse di Rob Pelinka su Andre Drummond – in piena rottura con Cleveland – c’è anche da dire che per arrivare all’ex Detroit la strada non è certo facile.

Il problema è la presenza di diverse pretendenti sul giocatore, pronte a pareggiare il massiccio contratto di Drummond, il quale peraltro si trova all’interno del suo ultimo anno (28.5 milioni di dollari) di un accordo quinquennale originario da 127 milioni. Ecco perché i Lakers potrebbero rischiare di non riuscire ad arrivare al giocatore, ma sperano nel buyout di Andre con Cleveland. Non cosa scontata.

Tuttavia, i gialloviola avrebbero già iniziato a pensare ad un piano d’emergenza nel caso in cui lo cose dovessero effettivamente andare male. Secondo quanto riporta Chris Hayens di Yahoo Sports, la franchigia californiana potrebbe pensare di arrivare ad Hassan Whiteside, anch’egli in rottura con i Sacramento Kings.

Il centro – in questa stagione – è sceso in campo in 23 occasioni, viaggiando con una media di 8.2 punti, 5.7 rimbalzi e 1.3 stoppate ad allacciata di scarpe. Si tratta dei valori più bassi dal 2012 per lui.

