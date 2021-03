NBA, si allungano ancora i tempi di recupero per Anthony Davis

L’infortunio di Anthony Davis sta diventando un problema non da poco per i Los Angeles Lakers. Secondo quanto filtra da Yahoo Sports, infatti, il giocatore non dovrebbe rientrare prima di tre settimane, allungando di ulteriori sette giorni il suo programma. Chris Haynes, insider NBA, ha infatti citato fonti vicine alla franchigia:

“Davis potrebbe essere messo da parte per le prossime tre settimane e forse anche oltre. I Lakers saranno eccessivamente cauti nel loro approccio al ritorno di Davis anche a costo di scivolare in classifica, cosa che è già parzialmente accaduta.”

Infortunatosi al tendine d’Achille e al polpaccio della gamba destra, il lungo ha già saltato 15 delle 38 partite dei Lakers in questa stagione. Dall’ultima partita giocata il 14 febbraio, la squadra ha un record di 4 vittorie e 6 sconfitte. Davis stava viaggiando con una media di 22.5 punti a partita – media di punti più bassa dalla sua seconda stagione – e 8.4 rimbalzi ad allacciata di scarpe – media più bassa dalla sua stagione da rookie. Sarà rivalutato tra 2 settimane.

Leggi Anche

Mercato NBA, Celtics interessati a John Collins

Mercato NBA, Lakers e Nets fortemente interessati ad Andre Drummond

NBA, Durant fuori per almeno una o due settimane