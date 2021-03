Shams Charania ci ha abituato a notizie bomba negli ultimi anni di NBA, e l’ultima non è certo da meno. Secondo l’insider di The Athletic infatti i Brooklyn Nets e i Los Angeles Lakers sono le squadre favorite per assicurarsi le prestazioni di Andre Drummond. I Cavs un mese fa avevano deciso di scambiare il centro puntando tutto su Jarrett Allen. Drummond non scende in campo dallo scorso dodici febbraio, ed è certo che finirà la stagione con un’altra squadra. Resta però da capire in che modo il centro se ne andrà da Cleveland: se attraverso uno scambio o con un buyout.

In caso di buyout, le due squadre favorite per firmare Drummond sono Lakers e Nets. Le due compagini, favorite per la vittoria del prossimo titolo, sarebbero molto interessate ad aggiungere a roster un giocatore come lui, in grado di fornire un ottimo contributo nel pitturato e in particolare a rimbalzo, il punto di forza del suo gioco. Marc Gasol non è riuscito a dare quella presenza di cui i Lakers avevano bisogno nel ruolo di centro, e allo stesso modo i Nets hanno fortemente bisogno di un aiuto nel pitturato, dove il solo DeAndre Jordan non basta.

Ma i Cleveland Cavaliers non sono così convinti di voler firmare il buyout con il giocatore, e preferirebbero scambiarlo ricevendo in cambio qualche asset. La trade non è però facile: il contratto da 28,7 milioni di dollari è difficilmente scambiabile, e sono poche le squadre in grado, o con la volontà, di sacrificare pezzi importanti. Tra queste troviamo i Knicks, che secondo voci di mercato sarebbero pronte a firmare Drummond offrendogli anche un rinnovo pluriennale.

Nelle 25 partite giocate da titolare Drummond ha viaggiato a 17.5 punti e 13.5 rimbalzi di media a partita, e la sua aggiunta a roster sarebbe un’ottima mossa per una squadra con obiettivo il prossimo anello NBA.

