NBA, All-Star Game 2021, i roster completi di Team LeBron e Team Durant

In diretta tv su TNT si è svolto il Draft dell’All-Star Game NBA 2021. I capitani delle due squadre, Kevin Durant e LeBron James hanno scelto i componenti delle due formazioni –Team Durant e Team LeBron – che si sfideranno sul parquet della State Farm Arena di Atlanta nella notte italiana tra domenica 7 e lunedì 8 marzo.

Due round per 11 chiamate a testa, indipendentemente dal ruolo o dalla Conference di appartenenza. Prima scelta a LeBron, che aveva ricevuto in assoluto il maggior numero di preferenze da parte dei tifosi stando alle votazioni. Kevin Durant ha invece avuto precedenza al secondo giro, potendo dunque selezionare la prima tra le riserve del proprio Team. Ricordiamo che il giocatore di Brooklyn ha mantenuto lo status di capitano, ma non prenderà parte all’All-Star Game NBA per infortunio.

A sostituire Durant in quintetto sarà la riserva designata pari-ruolo Jayson Tatum, il giocatore più votato nel pool delle riserve della Eastern Conference. Il posto di Tatum “in uscita dalla panchina” è stato invece preso da Domantas Sabonis. Defezioni anche tra le riserve della Western Conference, dove l’infortunato Anthony Davis è stato rimpiazzato da Devin Booker, tra i grandi esclusi in prima battuta.

With the 1st overall pick to #TeamLeBron in the 2021 #NBAAllStarDraft, LeBron James selects Giannis Antetokounmpo! #NBAAllStar pic.twitter.com/yG6xbElvP2 — NBA (@NBA) March 5, 2021

Di seguito i roster completi.

ALL-STAR TEAM LEBRON

Titolari

LeBron James, Los Angeles Lakers

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Stephen Curry, Golden State Warriors

Luka Doncic, Dallas Mavericks

Nikola Jokic, Denver Nuggets

Riserve

Damian Lillard, Portland Trail Blazers

Ben Simmons, Philadelphia 76ers

Chris Paul, Phoenix Suns

Jaylen Brown, Boston Celtics

Paul George, Los Angeles Clippers

Domantas Sabonis, Indiana Pacers

Rudy Gobert, Utah Jazz

ALL-STAR TEAM DURANT

Titolari

Kyrie Irving, Brooklyn Nets

Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers

Bradley Beal, Washington Wizards

Jayson Tatum, Boston Celtics

Riserve

James Harden, Brooklyn Nets

Devin Booker, Phoenix Suns

Zion Williamson, New Orleans Pelicans

Zach LaVine, Chicago Bulls

Julius Randle, New York Knicks

Nikola Vucevic, Orlando Magic

Donovan Mitchell, Utah Jazz

Qui un’anticipazione della grafica che colorerà il campo da gioco, omaggio a Historically Black Colleges and Universities (HBCU).

