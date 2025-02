NBA All-Star Game: tutti i record della partita delle stelle

L’edizione del 2025 dell’All-Star Game, che si terrà al Chase Center di San Francisco, vedrà nuovamente un cambio di format, voluto fortemente dalla lega capitanata da Adam Silver per riacquisire i favori del pubblico.

Da quest’anno infatti, per la prima volta nella storia, la gara delle stelle si trasformerà in un torneo a quattro squadre con le due semifinali al meglio dei 40 punti ed una finale in cui a prevalere sarà la prima che raggiungerà quota 25 punti.

Dato che manca sempre meno all’appuntamento con l’All-Star Game 2025 andiamo a ripercorrere insieme tutti i primati registrati nella storia della partita delle stelle.

Maggior numero di punti segnati

Il primato per punti segnati nella storia degli All-Star Game non può che essere di proprietà di LeBron James. Il nativo di Akron, nelle 20 partecipazioni alla gara delle stelle, ha messo a segno 434 punti totali e potrebbe incrementare ulteriormente il suo bottino nell’edizione di quest’anno.

GIOCATORE PUNTI LeBron James 434 Kobe Bryant 290 Kevin Durant 268 Michael Jordan 262 Kareem Abdul-Jabbar 251 Oscar Robertson 246 Bob Pettit 224 Julius Erving 221 Elgin Baylor 218 Shaquille O’Neal 202

*in grassetto i giocatori ancora in attività



Maggior numero di rimbalzi

Come la maggior parte dei record stabiliti nella storia della NBA, anche il primato per rimbalzi catturati nella storia dell’All-Star Game spetta a Wilt Chamberlain, che si issa alla prima posizione con 197. Il primo giocatore ancora in attività in classifica è LeBron James che occupa il sesto posto con 114 rimbalzi catturati.

GIOCATORE RIMBALZI Wilt Chamberlain 197 Bob Pettit 178 Kareem Abdul-Jabbar 149 Bill Russell 139 Tim Duncan 136 LeBron James 114 Moses Malone 108 Dolph Schayes 105 Elgin Baylor 99 Shaquille O’Neal 97

Maggior numero di assist

Uno dei più grandi playmaker della storia e detentore del secondo posto in classifica per numero di assist registrati in carriera in NBA, Chis Paul, comanda anche la top-10 per il maggior numero di assist smazzati nella storia degli All-Star Game con 128.

GIOCATORE ASSIST Chris Paul 128 Magic Johnson 127 LeBron James 113 Isiah Thomas 97 Bob Cousy 86 Oscar Robertson 81 Kyrie Irving 79 Gary Payton 73 John Stockton 71 Kobe Bryant 70

Maggior numero di convocazioni

Con la selezione tra i titolari all’All-Star Game 2025 di San Francisco, LeBron James allunga ulteriormente su Kareem Abdul-Jabbar, che occupa la seconda postazione, raggiungendo le 21 convocazioni in carriera nella gara delle stelle, tutte consecutive.

GIOCATORE CONVOCAZIONI STAGIONI LeBron James 21 2005-2025 Kareem Abdul-Jabbar 19 1970-1977, 1979-1989 Kobe Bryant 18 1998, 2000-2016 Tim Duncan 15 1998, 2000-2011 Kevin Garnett 15 1997-1998, 2000-2011, 2013 Shaquille O’Neal 15 1993-1998, 2000-2007, 2009 Kevin Durant 15 2010-2019, 2022-2025 Michael Jordan 14 1985-1993, 1996-1998, 2002-2003 Karl Malone 14 1988-1998, 2000-2002 Dirk Nowitzki 14 2002-2012, 2014-2015, 2019 Jerry West 14 1961-1974

Maggior numero di partite disputate

Rispetto alla top-10 per maggior numero di convocazioni, la classifica dei giocatori che hanno disputato più partite all’All-Star Game cambia notevolmente anche a causa dei vari infortuni che hanno fatto saltare la gara delle stelle a diversi giocatori presenti in classifica.

GIOCATORE PARTITE GIOCATE LeBron James 20 Kareem Abdul-Jabbar 18 Tim Duncan 15 Kobe Bryant 15 Kevin Garnett 14 Dirk Nowitzki 14 Wilt Chamberlain 13 John Havlicek 13 Bob Cousy 13 Michael Jordan 13

