All-Star Game 2021, le reazioni delle stelle NBA alle scelte dei capitani

Durante la notte, LeBron James e Kevin Durant hanno fatto le loro mosse, andando a comporre la loro squadra per l’All-Star Game NBA 2021. Come sappiamo, KD farà solo da capitano per la sua squadra, impossibilitato a scendere in campo per l’infortunio che lo tiene fuori da un paio di settimane.

Le due squadre sono state formate, e le reazioni dei giocatori stessi, e di diverse personalità del mondo NBA, non si sono fatte attendere.

Il primo a dire la sua, è stato Giannis Antetokounmpo, il quale si è detto parecchio contento e sorpreso di far parte di una squadra così forte.

"Yeah, it's over guys." 🤣🤣 Giannis' reaction to LeBron's #NBAAllStar starting five is too good. pic.twitter.com/DZ0yOEKCYB — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 5, 2021

“Questo è il quintetto titolare!? È finita. Mi state dicendo che saremo, io, LeBron, Luka, Jokic e Steph? Questo si che è un buon quintetto titolare.”

Della stessa opinione sembra essere anche il centro dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, che ha rivelato il suo apprezzamento per la squadra ai giornalisti.

“Non voglio assolutamente mentire. È proprio una bella squadra.”

Spostandoci verso il team Durant invece, a dire la propria è stato Bradley Beal. Il giocatore, tra i più votati in assoluto dell’edizione di quest’anno, ha spiegato come sia contento di poter giocare per la prima volta assieme a un amico, e nativo di St.Louis come lui, Jayson Tatum.

“È una benedizione. Non abbiamo mai potuto giocare nella stessa squadra. Ci siamo sempre sfidati in uno contro uno, o siamo stati avversari, quindi credo che condividere il parquet per noi, sarà davvero importante. Soprattutto perché all’All-Star Game, quest’esperienza vale anche di più.”

Come abbiamo visto, l’All-Star Game di quest’anno presenta parecchie accoppiate sognate dai tifosi, come la coppia James-Curry tanto voluta dai fan, o il ritorno alla partita di giocatori come Beal e Chris Paul.

