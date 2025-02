NBA All-Star Game: tutti gli MVP della storia

In attesa delle tre gare in programma per l’All-Star Game 2025 al Chase Center di San Francisco, ripercorriamo insieme la storia di tutti gli MVP che si sono susseguiti nel corso della storia degli All-Star Game. Dal 1951, anno del primo All-Star Game organizzato dalla NBA, fino ai giorni nostri, ci sono stati diversi giocatori ad alzare al cielo il premio di MVP, ma sono Bob Pettit (1956, 1958, 1959 e 1962) e Kobe Bryant (2002, 2007, 2009, 2011) ad averne vinti più di tutti gli altri (4).

Pettit è inoltre l’unico, insieme a Russell Westbrook (2015 e 2016), ad aver vinto questo premio per due anni consecutivi (1958-1959). Da segnalare che il giocatore più giovane ad aver vinto il premio di MVP dell’All-Star Game è stato LeBron James nel 2006 (a 21 anni e 154 giorni), mentre il giocatore più anziano è stato Shaquille O’Neal all’età di 36 anni e 346 giorni nel 2009.

Chi alzerà il premio di MVP di quest’anno? Sarà LeBron James, scucendo così il premio di MVP più anziano a Shaq? O sarà Wembanyama a diventare l’MVP più giovane (21 anni e 44 giorni) della storia dell’All-Star Game, battendo il precedente record di LeBron? Sarà Damian Lillard ad alzare il premio dedicato a Kobe Bryant, diventando così il terzo giocatore della storia a vincerne due consecutivamente?

La risposta a queste domande la scopriremo solamente tra qualche ora, nel frattempo godiamoci insieme l’albo d’oro dei Most Valuable Players nella storia degli NBA All-Star Game (ad eccezione del 1999 che non venne disputato per il lockout).

Tutti gli MVP della storia degli All-Star Game

ANNO GIOCATORE SQUADRA 1951 Ed Macauley Boston Celtics 1952 Paul Arizin Philadelphia Warriors 1953 George Mikan Minneapolis Lakers 1954 Bob Cousy Boston Celtics 1955 Bill Sharman Boston Celtics 1956 Bob Pettit St.Louis Hawks 1957 Bob Cousy Boston Celtics 1958 Bob Pettit St.Louis Hawks 1959 Elgin Baylor & Bob Pettit Minneapolis Lakers & St.Louis Hawks 1960 Wilt Chamberlain Philadelphia Warriors 1961 Oscar Robertson Cincinnati Royals 1962 Bob Pettit St. Louis Hawks 1963 Bill Russell Boston Celtics 1964 Oscar Robertson Cincinnati Royals 1965 Jerry Lucas Cincinnati Royals 1966 Adrian Smith Cincinnati Royals 1967 Rick Barry San Francisco Warriors 1968 Hal Greer Philadelphia 76ers 1969 Oscar Robertson Cincinnati Royals 1970 Willis Reed New York Knicks 1971 Lenny Wilkens Seattle SuperSonics 1972 Jerry West Los Angeles Lakers 1973 Dave Cowens Boston Celtics 1974 Bob Lanier Detroit Pistons 1975 Walt Frazier New York Knicks 1976 Dave Bing Washington Bullets 1977 Julius Erving Philadelphia 76ers 1978 Randy Smith Buffalo Braves 1979 David Thompson Denver Nuggets 1980 George Gervin San Antonio Spurs 1981 Nate Archibald Boston Celtics 1982 Larry Bird Boston Celtics 1983 Julius Erving Philadelphia 76ers 1984 Isiah Thomas Detroit Pistons 1985 Ralph Sampson Houston Rockets 1986 Isiah Thomas Detroit Pistons 1987 Tom Chambers Seattle SuperSonics 1988 Michael Jordan Chicago Bulls 1989 Karl Malone Utah Jazz 1990 Magic Johnson Los Angeles Lakers 1991 Charles Barkley Philadelphia 76ers 1992 Magic Johnson Los Angeles Lakers 1993 John Stockton & Karl Malone Utah Jazz 1994 Scottie Pippen Chicago Bulls 1995 Mitch Richmond Sacramento Kings 1996 Michael Jordan Chicago Bulls 1997 Glen Rice Charlotte Hornets 1998 Michael Jordan Chicago Bulls 2000 Shaquille O’Neal & Tim Duncan Los Angeles Lakers & San Antonio Spurs 2001 Allen Iverson Philadelphia 76ers 2002 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 2003 Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 2004 Shaquille O’Neal Los Angeles Lakers 2005 Allen Iverson Philadelphia 76ers 2006 LeBron James Cleveland Cavaliers 2007 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 2008 LeBron James Cleveland Cavaliers 2009 Shaquille O’Neal & Kobe Bryant Phoenix Suns & Los Angeles Lakers 2010 Dwyane Wade Miami Heat 2011 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 2012 Kevin Durant Oklahoma City Thunder 2013 Chris Paul Los Angeles Clippers 2014 Kyrie Irving Cleveland Cavaliers 2015 Russell Westbrook Oklahoma City Thunder 2016 Russell Westbrook Oklahoma City Thunder 2017 Anthony Davis New Orleans Pelicans 2018 LeBron James Cleveland Cavaliers 2019 Kevin Durant Golden State Warriors 2020 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers 2021 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 2022 Stephen Curry Golden State Warriors 2023 Jayson Tatum Boston Celtics 2024 Damian Lillard Milwaukee Bucks

