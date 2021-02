NBA, esclusi eccellenti All-Star Game 2021: le reazioni social

Come spesso accade, gli assenti fanno tanto rumore quanto i presenti. Da questo punto di vista, l’All-Star Game NBA 2021 non fa eccezione. Con l’annuncio ufficiale delle riserve delle due Conference, si è completato il quadro e gli esclusi eccellenti sono diversi. Abbiamo selezionato alcune reazioni social arrivate a caldo dal mondo Twitter NBA.

LeBron James

LeBron sottolinea la mancanza di Devin Booker. Forse voleva dire sottovalutato, ma disrespected è un pò più forte.

Devin Booker is the most disrespected player in our league!!! Simple as that. — LeBron James (@KingJames) February 24, 2021

Christian Wood

Il tempismo del tweet di Christian Wood suggerisce una certa delusione per le scelte dei coach. Evidentemente ci sperava.

Casuals — Christian Wood (@Chriswood_5) February 24, 2021

CJ McCollum

CJ McCollum, come LeBron, insiste sul grande assente Devin Booker: “Pazzesco”

Damn @DevinBook really didn’t make it ? That’s craxy . Bruh really cold too smh. Sick world — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 24, 2021

Bradley Beal

La sorpresa di Bradley Beal per i voti ricevuti è quantomeno pari a quella per l’esito delle votazioni degli allenatori in vista dell’All-Star Game.

Wow!!! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) February 24, 2021



Jamal Crawford

No D Book is crazy!! — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) February 24, 2021

