NBA, Caris LeVert tornerà in campo in questa stagione

Caris LeVert non ha sicuramente avuto un buon inizio di stagione. Dopo essere passato dai Brooklyn Nets agli Indiana Pacers, durante la trade che ha portato Harden a New York, ha casualmente scoperto di avere un cancro ai reni. Il problema emerse a seguito delle visite mediche di routine fatte dai Pacers al suo arrivo. LeVert sospese immediatamente l’attività agonistica e si operò. Ora, a poco più di un mese dall’accaduto, si è ristabilito. Secondo Shams Charania di The Athletic potrebbe addirittura tornare in campo nella seconda parte di stagione. Un recupero miracoloso.

Pacers' Caris LeVert is on track to return to the lineup in the second half of the season, a miraculous development given he underwent surgery for kidney cancer in late January.



Sources tell @ShamsCharania: https://t.co/r1SZjfLJeV pic.twitter.com/atGFZw7mcn — The Athletic (@TheAthletic) March 4, 2021

Chiaramente gli Indiana Pacers non vogliono forzare i tempi. L’operazione è avvenuta solamente il 25 gennaio. Un intervento simile lascia il segno e la franchigia non vuole causare ulteriori problemi fisici a LeVert. Il giocatore non sta attualmente ricevendo nessun trattamento specifico, poiché l’intervento chirurgico è bastato a scongiurare una possibile ricrescita del cancro. Il recupero completo avverrà in primavera o al massimo in estate, a seconda di come reagirà il fisico. Per questo Charania ritiene possibile un ritorno in campo nei prossimi mesi.

Caris LeVert deve molto ai medici dei Pacers. Lo stesso giocatore dichiarò, a seguito della diagnosi, che la trade gli ha slavato la vita:

“Non avevo alcun sintomo, continuavo a giocare partite. Non avevo ancora saltato alcuna partita per ora. Mi sentivo al 100% in salute. In un certo senso questo scambio ha finalmente mostrato e rivelato cosa stava succedendo nel mio corpo. Quindi sto guardando le cose da quel punto di vista e sono decisamente onorato nel sapere che questa trade mi abbia probabilmente salvato nel lungo periodo.”

Prima dello stop, LeVert stava viaggiando a 18.5 punti, 4.3 rimbalzi e 6.0 assist di media con la maglia dei Brooklyn Nets, l’unica, per ora, indossata in carriera.

Leggi anche:

Mercato NBA, i T’Wolves puntano John Collins e Aaron Gordon

NBA, Donovan Mitchell attacca gli arbitri dopo l’espulsione

NBA, Michael Jordan si dice impressionato da LaMelo Ball