NBA, Kevin Durant resta capitano all’All-Star Game nonostante l’infortunio

L’ex MVP della lega Kevin Durant non potrà scendere sul parquet in occasione di questo contestato All-Star Game in programma il prossimo weekend, ma non per questo non sarà protagonista dell’evento.

L’NBA ha infatti annunciato che KD ricoprirà il ruolo di capitano di una delle due squadre a prescindere dall’infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori dal campo da diversi giorni. Ciò significa che rimane a lui il compito di scegliere il roster per il suo team insieme all’altro capitano LeBron James, secondo l’interessante formula del draft che dal 2018 ha sostituito la classica sfida West vs East.

Kevin Durant, (29 punti, 7.3 rimbalzi e 5.3 assist a partita) stava vivendo una stagione mostre prima dello stop che gli ha precluso le ultime sette partite. Nonostante questo, i Brooklyn Nets in sua assenza hanno raggiunto le otto vittorie consecutive, prima dello stop di stanotte subito contro Dallas.

A sostituirlo nei cinque titolari in occasione dell’All-Star Game sarà Jayson Tatum dei Boston Celtics, mentre Domantas Sabonis degli Indiana Pacers è stato elevato a riversa.

Il draft per l’All-Star Game si svolgerà nella notte del 4 marzo, tre giorni prima della sfida quest’anno in Atlanta.

Leggi anche

NBA, Beal sorpreso dai voti ottenuti per l’All Star Game

NBA, LaMelo Ball entra in club speciale insieme a LeBron e Harden

NBA, Pascal Siakam sarà fuori per le prossime 3 partite