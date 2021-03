LeBron James svela altre foto di Space Jam: A New Legacy

Finalmente ci siamo, Space Jam: A New Legacy tra quattro mesi – esattamente il 14 luglio 2021 – farà il suo debutto sul grande schermo. Con un budget di 161 milioni di dollari, il sequel dell’originario Space Jam – con quel Michael Jordan idolo di diverse generazioni – vedrà come protagonista LeBron James.

Secondo il suo co-protagonista, Don Cheadle, le abilità recitative di LeBron saranno messe chiaramente in mostra. L’attore candidato all’Oscar ha parlato di com’è stato lavorare con James in un’intervista rilasciata a Derek Lawrence di Entertainment Weekly, sottolineando che la star dei Los Angeles Lakers ha dovuto recitare in più scene rispetto a quanto fatto dallo stesso Michael Jordan nell’originale “Space Jam”:

“Abbiamo provato molto, come fatto in altri film, confrontandoci a vicenda su come dovevamo interpretare i nostri personaggi. Ad un certo punto ho pensato, ‘Sai che questo potrebbe essere anche una star del cinema?'”

Il film vede James in una versione “accresciuta” di se stesso che, insieme al figlio Dom (interpretato dal sedicenne Cedric Joe), viene risucchiato nel Server-Verse della Warner 3000. Dom viene quindi rapito da Al G Rhythm, così James è costretto a riuniore i Looney Tunes per affrontare la Goon Squad in una partita di basket nel tentativo di salvare suo figlio. Il resto è storia, sempre rispettando il primo episodio, come confermato dallo stesso James:

“Space Jam è qualcosa che ha creato Mike (Jordan) ed è di sua proprietà. L’ho tenuto in mente anche durante la produzione di questo film.”

Game on! In @SpaceJamMovie, @KingJames leads the charge as the Looney Tunes’ superteam reunites for the craziest basketball game anyone has ever witnessed. See the FIRST LOOK: https://t.co/jurZXtwxBV Story by @derekjlawrence pic.twitter.com/q2ztmQorQd — Entertainment Weekly (@EW) March 4, 2021

Leggi Anche

NBA, Michael Jordan si dice impressionato da LaMelo Ball

Mercato NBA, Lakers e Nets in gara per arrivare a PJ Tucker

NBA: Zion Williamson pareggia una statistica di Kareem Abdul-Jabbar