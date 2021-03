NBA Trend Topic: Week 11

Nuovo appuntamento con NBA Trend Topic la rassegna social che vi accompagna in un viaggio nella community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza.

#MondayMotivation

Kent Bazemore non ha perso l’ottimismo dopo la sconfitta contro i Lakers. La squadra tornerà in campo contro i Clippers dopo la pausa per l’All-Star Game.

Three out of our last four. The grind continues. Onward and upward. #DubNation — Baze (@24Bazemore) March 1, 2021

#TuesdayThoughts

I progressi al tiro di Rudy Gobert scaldano Evan Fournier.

Ptin ca commence a chauffer pour moi https://t.co/ELKu5S3UUr — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 2, 2021

#WednesdayWisdom

Al ritorno a Miami da avversario, Solomon Hill non dimentica il punto più alto della propria carriera, raggiunto proprio in maglia Heat lo scorso anno.

305 always shows love, had to look up and take it all in. history. #itsalllove 🤙🏾 pic.twitter.com/OTkIUi14yD — solomon hill (@solohill) March 3, 2021

Ricordi da giocatore di Steve Kerr, che scherza così commentando un video diffusosi sui social.

Reminds me of playing the Knicks at The Garden in ‘94. https://t.co/33VQd6wJlV — Steve Kerr (@SteveKerr) March 2, 2021

Il programma dell’All-Star Game 2021 non contempla il Rising Stars Challenge. C’è un’altra sottile differenza rispetto allo scorso anno. Nicolò Melli la coglie con il sorriso.

#ThrowbackThursday

Si torna indietro con la mente solo di qualche mese: James Harden di nuovo a Houston, stavolta in maglia Nets.

#Friday Feeling

La pausa per l’All-Star Game di coach Thibodeau dopo una prima metà di stagione decisamente positiva.

"Marc, you know me Turks and Caicos" Tom Thibodeau was REALLY feeling his joke on how he's going to spend his All-Star break 😂😂😂 pic.twitter.com/XZqjylMHrF — Knicks Videos (@sny_knicks) March 5, 2021

“Spero che tutti state passando un buon venerdì… a parte quelli che continuano a inserirmi nei loro scenari di trade”. Firmato Larry Nance Jr.

Hope everyone is having a happy Friday….. except those people that keep putting me in their mock trades — Larry Nance Jr (@Larrydn22) March 5, 2021

