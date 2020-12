NBA, LeBron James e le anticipazioni su Space Jam: a new legacy

Space Jam: a new legacy uscirà il 16 luglio 2021 e la speranza di LeBron James, attore e protagonista della pellicola, è che per la suddetta data le sale cinematografiche abbiano definitivamente riaperto i battenti sino alla massima capienza.

Il giocatore dei Los Angeles Lakers, intervenuto nel programma “Road Troppin“, ha colto l’occasione anche per rendere pubblici alcuni dettagli del girato, specie in ottica informativa:

“Non sarà il sequel del primo Space Jam, nel quale recitò Michael Jordan. Infatti, al centro di tutto si trovano i rapporti familiari tra me e mio figlio Dom: io lo spingo a giocare a pallacanestro e lui che mi esclude dalla sua vita per la mia insistenza e le mie oppressioni. Sarà una sfida in salita, per riguadagnare la stima e la fiducia perduta. Ci sarà ovviamente anche una partita di basket ‘secolare’, che vedrà contrapposti i Tunes, da me capitanati, ai temibili Goons, ma non sarà, come detto, l’unico tema della vicenda.”