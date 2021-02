NBA, LaMelo Ball entra in club speciale insieme a LeBron e Harden

LaMelo Ball sta dimostrando di poter essere un dei leader della NBA di domani. Sono molti nella Lega – fra tifosi e addetti ai lavori – a rimanere stupiti da quello che sta facendo il numero #2 degli Charlotte Hornets. Il rookie, tra le altre cose, può vantare un record speciale: difatti nelle prime 32 partite della stagione da matricola, Ball sta producendo almeno 14 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, tirando con il 35% da tre. Numeri già messi in cascina nel loro primo anno NBA da Nikola Jokic, Luka Doncic, LeBron James e James Harden.

LaMelo, per la precisione, viaggia ad una media di 15.0 punti, 6.1 rimbalzi e 6.1 assist ed è chiaramente il principale candidato per vincere il titolo di Rookie of The Year. Gli Hornets nel frattempo sono decimi con un record di 15-17, a 0.5 partite di distanza dall’ottavo posto che significherebbe Playoff.

