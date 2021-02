NBA, LaMelo Ball come Oscar Robertson: i numeri da rookie

Dopo un inizio traballante, LaMelo Ball sta convincendo tutto il popolo NBA della bontà del suo talento. Il rookie degli Charlotte Hornets, scelto alla numero 3 dello scorso Draft, sembra aver preso in mano la squadra di James Borrego registrando numeri certamente interessanti vista anche la sua giovane età. Secondo quanto riporta ESPN Stats & Info, infatti, il terzo dei fratelli Ball sta viaggiando ad un ritmo impressionante. Per fare un paragone: al pari di Oscar Robertson nella sua stagione da rookie.

LaMelo Ball is averaging 18-7-7 per 36 minutes this season.

The only qualified rookie to finish a season with those numbers was Oscar Robertson in 1960-61. pic.twitter.com/DLT4liy6hx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 27, 2021