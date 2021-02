All-Star Game 2021, Jayson Tatum partirà titolare al posto di Kevin Durant

Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità dell’assenza di Kevin Durant anche per l’All-Star Game 2021 a causa di infortunio che lo ha colpito qualche giorno fa al tendine del ginocchio. Al suo posto è stato convocato Domantas Sabonis, stella indiscussa degli Indiana Pacers, che in questa stagione sta viaggiando con 21.5 punti, 11.7 rimbalzi e 5.7 assist di media ad allacciata di scarpe.

Marc Stein, però, ha anche svelato che Jayson Tatum sarà colui che sostituirà Durant in quintetto. La superstar di Boston sarà quindi il titolare in un team, per ora, privo di capitano. La NBA svelerà nei prossimi giorni chi sarà la nuova guida della squadra che dovrà scontrarsi con Team LeBron.

BOSTON'S Jayson Tatum is now a starter in Kevin Durant's place, NBA says — Marc Stein (@TheSteinLine) February 26, 2021

Tatum sta vivendo una stagione brillante a Boston. L’ex stella di Duke sta infatti viaggiando con il massimo in carriera in media punti (25.6) e assist (4.5), mentre sfiora i sette rimbalzi a partita. Da contraltare c’è il posizionamento in classifica dei Celtics i quali si trovano in un pericoloso sesto posto ad Est, ma con sola mezza partita di vantaggio rispetto a Bulls e Hornets che occupano rispettivamente nona e decima posizione.

