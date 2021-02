È stata una piacevole nottata per i colori italiani in NBA. Sergio Scariolo ha infatti debuttato come capo allenatore nella lega americana, guidando i Toronto Raptors alla vittoria con il risultato di 122-111 sugli Houston Rockets. Un vittoria raggiunta non solo contro la squadra texana, ma anche contro le mancanze a causa dei protocolli NBA anti-Covid che hanno mortificato il roster canadese.

Paskal Siakam, coach Nick Nurse e altri cinque membri dello staff non hanno infatti potuto sedersi in panchina in occasione del match, ma Sergio Scariolo non ha fatto rimpiangere l’allenatore campione NBA: un attacco ben distribuito, guidato dai 30 punti di Norman Powell, ha permesso al coach bresciano di superare agilmente dei Rockets ancora privi del loro centro titolare Christian Wood, con una prestazione corale.

Da segnalare la tripla doppia di Kyle Lowry (20 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) per Toronto, in barba ai rumors che lo vorrebbero lontano dalla franchigia canadese.

Prima partita e prima vittoria in NBA per Sergio Scariolo, un allenatore a cui basta il curriculum per presentarsi: un campionato italiano, due campionati spagnoli, due Copa del Rey sempre conquista in Spagna e ben tre medaglie d’oro agli Europei (2009, 2011, 2015).

Nel post-gara, Lowry ha quindi voluto consegnare il pallone della prima vittoria NBA al coach di Brescia, il quale ha ringraziato la squadra per l’effort sul campo.

Moment: Game Ball Open Gym presented by @Bell pic.twitter.com/7jGW4F5Zih — Toronto Raptors (@Raptors) February 27, 2021

Toronto scenderà nuovamente in campo lunedì notte a Chicago, con un Sergio Scariolo pronto a guidare la squadra qualora Nick Nurse non fosse ancora libero dai protocolli NBA.

