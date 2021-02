NBA, Anthony Davis su LeBron e il premio di MVP: “Vuole solo il titolo”

In questi ultimi giorni i Los Angeles Lakers stanno soffrendo molto l’assenza di Anthony Davis, e sono infatti arrivate quattro sconfitte consecutive. La stella ex Pelicans ha rimediato un affaticamento muscolare al polpaccio destro, e rimarrà fuori per almeno altre tre settimane. Nonostante gli ultimi insuccessi LeBron James rimane ancora tra i favoriti al premio di MVP della regular season NBA.

All’età di 36 anni, 37 a dicembre, The King sta viaggiando a 25.6 punti, 8.1 rimbalzi e 8 assist di media a partita. Ma nonostante LeBron sia nel pieno della corsa al premio di MVP, il suo compagno di squadra Anthony Davis è stato molto chiaro a riguardo. Parlando con Bill Oram, insider dei Lakers per The Athletic, AD ha detto:

“So che a LeBron non interessano i premi di MVP. Tutto quello che gli interessa sono i titoli. Quindi se non porta a casa il premio di MVP ma vinciamo l’anello, per lui sarà un grande successo. Questa è la sua mentalità: non conta l’MVP di regular season ma solo il premio di MVP delle Finals”

Questa è la mentalità vincente descritta da Davis, e che secondo l’ex Kentucky Wildcats ha permesso a LeBron di aver raccolto tante soddisfazioni in carriera. E quello che interessa a LeBron, ancora più degli anelli, è la legacy, l’eredità che lascerà una volta ritirato. Oltre ai titoli, un altro obiettivo del Chosen One sono i 38387 punti segnati in carriera da Kareem Abdul-Jabbar. Una cifra francamente quasi inarrivabile, ma che di certo non spaventa LBJ.

Ma, almeno per il breve periodo, il focus dei Lakers è sempre il titolo di quest’anno. Nonostante le ultime sconfitte infatti la compagine losangelina rimane sempre la favorita numero uno per l’anello, il vero obiettivo di LeBron James.

Leggi anche:

NBA, LeBron James “È un brutto periodo che non definisce chi siamo veramente”

LeBron James supera quota 35.000 punti in carriera

NBA, Frank Vogel: “Davis out per quattro settimane”