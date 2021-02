NBA, niente All-Star Game per Durant, al suo posto Domantas Sabonis

La voce era nell’aria già da un po’, viste le assenze negli ultimi giorni, ma ora Adrian Wojnarowski, insider NBA per ESPN, ha ufficializzato la notizia: Kevin Durant non sarà in campo nell’All-Star Game in programma per il prossimo sette marzo alla State Farm Arena di Atlanta.

Kevin Durant will sit out through the All-Star Break, Nets say. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 26, 2021

I Brooklyn Nets hanno comunicato che terranno in infermeria la propria stella almeno fino all’All-Star Game per via dell’infortunio che lo ha colpito qualche giorno fa al tendine del ginocchio. KD non scende in campo praticamente dal 13 febbraio scorso contro gli Warriors.

Nelle 19 partite in cui è sceso in campo da titolare finora Durant ha però giocato splendidamente, meglio di quanto ci si potesse aspettare per uno appena tornato da un grave infortunio al tendine d’Achille. KD sta viaggiando a 29 punti, 7.3 rimbalzi e 5.3 assist di media, tirando con il 52.4% dal campo e il 43.4% da tre. E i Nets, con un record di 22-12, sono al secondo posto della Eastern Conference, dietro solo ai Philadelphia 76ers.

Pacers star Domantas Sabonis is expected to replace Kevin Durant on the Eastern Conference All-Star team, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 26, 2021

Quasi in contemporanea con la notizia dell’assenza di KD è arrivata anche quella di chi sarà il suo sostituto. Sempre Woj ha infatti detto che sarà Domantas Sabonis, stella indiscussa degli Indiana Pacers, a prendere parte all’All-Star Game al posto di Durant. Nell’ultima stagione Sabonis sta mettendo su degli ottimi numeri. 21.5 punti, 11.7 rimbalzi e 5.7 assist sono le sue medie in questi primi due mesi di regular season. I suoi Indiana Pacers sono attualmente la quarta forza della Eastern Conference con un record di 15 vittorie e altrettante sconfitte.

Il figlio di Arvydas sta giocando ottimamente, e non erano mancate le polemiche dopo la sua esclusione dalla lista dei sostituti. Ma l’assenza di KD gli permetterà di esserci per il secondo anno consecutivo.

