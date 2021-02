NBA, LeBron James “È un brutto periodo che non definisce chi siamo veramente”

LeBron James e i Los Angeles Lakers sono andati incontro alla peggiore sconfitta della stagione, nella notte, contro gli Utah Jazz. Le assenze di Dennis Schröder e di Anthony Davis continuano a pesare, ma è l’intero meccanismo della squadra gialloviola che sembra essersi inceppato nelle ultime gare.

Il Re ha messo in scena una prestazione 19 punti, quattro rimbalzi e quattro assist a cui andrebbero aggiunti i 16 punti di Montrezl Harrell, unico dei suoi a scendere in campo con una prestazione degna di nota.

Dopo la partita, LeBron James ha parlato ai media riguardo il pessimo periodo dei Lakers, e il tipo di gioco messo in campo dai losangelini.

”È un periodo piuttosto duro per noi, soprattutto per i più giovani, poco abituati a questi ritmi e a questa pressione. Stiamo giocando senza AD, chiaramente un enorme pezzo del nostro gioco e della nostra squadra. Io devo continuare a dare ai miei compagni il coraggio e la determinazione per andare avanti. Queste partite non definiscono chi saremo alla fine della stagione.”