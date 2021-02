NBA, LeBron James supera quota 35.000 punti in carriera

Nella serata che ha certificato la sua 17ª partecipazione consecutiva all’All-Star Game, con 5.9 milioni di voti, LeBron James ha superato un altro importante traguardo NBA.

Con i 32 punti mandati a referto nella sfida poi persa contro i Nets, LeBron ha infatti scollinato oltre quota 35.000 punti in carriera. I Los Angeles Lakers hanno condiviso sui social lo Slo-Mo del )tiro libero dei 35k, nel 2º quarto di gioco.

Di seguito il commento di LeBron a caldo dopo la partita. Un estratto delle dichiarazioni da Spectrum SportsNet:

“Per me la riposta è sempre la stessa. Sono onorato e grato di far parte di una lega del genere. Fare ciò che amo, cioè giocare a pallacanestro, è un privilegio. Essere associato ad alcuni dei grandi di questo gioco è sempre un onore. […] Non ho mai posto limiti alle mie capacità e a ciò che posso fare nella pallacanestro. Ho passato dei bei momenti e dico grazie per questo.”

"We just didn't play to our capabilities tonight. Give them credit." @KingJames on tonight's loss and becoming the third player to ever reach 35,000 career points. pic.twitter.com/1Bv0NekWOX

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 19, 2021