Kyrie Irving insiste su Kobe come nuovo logo NBA

La superstar dei Brooklyn Nets Kyrie Irving sta continuando a portare avanti la sua campagna per inserire la figura di Kobe Bryant nel logo NBA, sostituendo la storica figura di Jerry West, conosciuto appunto come “The Logo”.

Le affermazioni di Kyrie, ai microfoni si SNY Nets, sono sempre abbastanza forti ed eloquenti:

Kyrie Irving further echoes his call for Kobe Bryant to be the new logo of the NBA:

"Kobe Bryant. Logo. Yes. Needs to happen. I don't care what anyone says. Black kings built the league. That's exactly what I meant, it's exactly where I stand" pic.twitter.com/s21zowRjdg

— Nets Videos (@SNYNets) February 26, 2021