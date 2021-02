NBA, serata da ricordare per Jarrett Allen

La grande sorpresa della notte NBA è stata la prestazione straordinaria di Jarrett Allen. Il lungo dei Cavs, arrivato da Brooklyn nella trade che ha portato Harden in maglia Nets, ha giocato un’ottima partita contro i Thunder, nonostante sia poi arrivata la sconfitta. Allen ha segnato 26 punti in una serata perfetta al tiro (11/11 dal campo) e raccolto 17 rimbalzi, di cui nove offensivi, in 42 minuti di permanenza sul parquet.

What a night for @_bigjayy_! 🏀 42 minutes

🏀 Career-high 26 points

🏀 11-11 FG

🏀 17 rebounds, including the 2,000th of his career#BeTheFight pic.twitter.com/Ee66BEeqsi — FOX Sports Cleveland (@FOXSportsCLE) February 22, 2021

Il centro dei Cavs, sostituto di Drummond, in panchina perché in partenza dall’Ohio, ha così riscritto il suo career-high per punti segnati. Fino ad oggi esso era di 24 punti, e risaliva a una partita contro i Clippers del 17 novembre 2018. Importante, come già detto, anche il suo contributo nel pitturato, dove ha raccolto 17 rimbalzi, di cui nove in attacco, più di tutti i suoi compagni messi insieme. Stanotte Allen ha superato anche la quota 2000 rimbalzi raccolti in carriera.

La sua grande prestazione personale non è però bastata a interrompere la striscia di sconfitte consecutive, ormai arrivata a dieci. Shai Gilgeous-Alexander (autore di 31 punti e nove assist) e compagni si sono rivelati troppo forti per la compagine di Cleveland. Oltre ad Allen, hanno brillato anche Collin Sexton, che ha concluso la serata con 27 punti, e Darius Garland con 21 punti e otto assist. L’head coach J.B. Bickerstaff ha detto:

“Dobbiamo giocare meglio. Se vogliamo vincere dobbiamo segnare i tiri in cui siamo liberi. E, in difesa, dobbiamo andare meglio ed essere più fisici”

Per i Cleveland Cavaliers, l’attuale record di 10 vittorie e 21 sconfitte è il terzo peggiore dell’intera lega, e le cose non sembrano poter migliorare nell’Ohio. Per questo, anche la stagione 2020/21 dovrà essere di ricostruzione, e Allen, Sexton e Garland sono delle ottime basi per il futuro.

Leggi anche:

NBA, Jarrett Allen e Taurean Prince: “Anche noi ci saremmo scambiati per Harden”

Mercato NBA, almeno 8-10 squadre su Andre Drummond

NBA, Draymond Green attacca dopo il caso Drummond: “La lega protegga giocatori”